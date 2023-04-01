«Это и есть нейтральность?» Карен Хачанов высказался об условиях допуска на Уимблдон-2023

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прокомментировал условия допуска россиян на Уимблдон-2023.
Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.
«Если это всё, что требуется, – хорошо. Наверное, нужно следовать правилам. Сейчас мы же так и делаем. Это и есть нейтральность? С февраля прошлого года у нас нет флагов. Так что мы продолжим играть, как на других турнирах. И сейчас у меня нет российских спонсоров», — сказал Хачанов на пресс-конференции после поражения в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Отметим, что ранее Хачанов сотрудничал с банком ВТБ.
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