Петра Квитова: считаю, что россиян нельзя допускать на Уимблдон, и на Олимпиаду тоже
Поделиться
Двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова резко высказалась о решении организаторов допустить россиян на Уимблдон-2023.
«Меня беспокоит положение украинского народа и их игроков. Понимаю, что в прошлом году Уимблдону было тяжело, потому что там не было очков. Но я считаю, что россиян нельзя допускать – и на Олимпиаду тоже. Я немного на стороне украинцев во всём этом. На Олимпиаде россиян быть точно не должно. Я считаю, что Олимпиада – это символ мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не допустил», — сказала Квитова на пресс-конференции после выхода в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где она сразится с Еленой Рыбакиной.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:38
-
10:29
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
06:26
-
06:00
-
05:29
-
05:16
-
00:48
-
00:35
- 31 марта 2023
-
23:16
-
22:56
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
21:57
-
21:17
-
20:42
-
20:10
-
19:57
-
18:23
-
17:14
Партнерский контент