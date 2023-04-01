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Петра Квитова: считаю, что россиян нельзя допускать на Уимблдон, и на Олимпиаду тоже

Петра Квитова: считаю, что россиян нельзя допускать на Уимблдон, и на Олимпиаду тоже
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Двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова резко высказалась о решении организаторов допустить россиян на Уимблдон-2023.

«Меня беспокоит положение украинского народа и их игроков. Понимаю, что в прошлом году Уимблдону было тяжело, потому что там не было очков. Но я считаю, что россиян нельзя допускать – и на Олимпиаду тоже. Я немного на стороне украинцев во всём этом. На Олимпиаде россиян быть точно не должно. Я считаю, что Олимпиада – это символ мира. Это меня беспокоит. И я очень ценю то, что в прошлом году Уимблдон их не допустил», — сказала Квитова на пресс-конференции после выхода в финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где она сразится с Еленой Рыбакиной.

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