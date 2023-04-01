Даниил Медведев объяснил, почему Алькарасу всегда тяжело даются матчи с Синнером

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему итальянец Янник Синнер является непростым соперником для первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Ранее (после пресс-конференции Медведева) Синнер обыграл Алькараса в полуфинале «Мастерса» в Майами и сразится с Медведевым за титул.

«В чём Карлос действительно хорош… Вот в четвертьфинале он сделал виннерс с форхенда на скорости около 180 км/ч. А ещё спрашивают, почему другие не могут хорошо играть с Карлосом. Я не могу сделать такой форхенд. Да, это преимущество. А Синнер на это способен. Синнер в состоянии очень сильно бить по мячу. Но он не может быть таким стабильным, как Карлос. Имею в виду, что Карлос удачно выходит к сетке, делает дропшоты, как на тех двух брейк-пойнтах, которые он спас в четвертьфинале. На данный момент игра Карлоса чуть более хороша. Но Янник очень, очень быстро прогрессирует, особенно в этом году. Что касается игры на задней линии — да, Янник может очень сильно бить. Тогда получается своего рода пинг-понг. Вот как он может создать ему проблемы», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира.