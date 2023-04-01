«Ребята, вы с этой планеты?» Соболенко — о невероятном розыгрыше в матче Синнер — Алькарас
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала зрелищный розыгрыш в матче Карлоса Алькараса с Янником Синнером в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Ребята, вы с этой планеты?» — написала в своих социальных сетях Соболенко, добавив эмодзи «в ужасе».
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP
Напомним, 11-я ракетка мира итальянский теннисист Синнер со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 обыграл чемпиона US Open – 2022, первую ракетку мира испанца Алькараса в полуфинале Майами (США). За престижный титул 21-летний Синнер сразится с чемпионом US Open — 2021, бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
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