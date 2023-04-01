Даниил Медведев высказался о взаимоотношениях с Кареном Хачановым

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев описал свои отношения с соотечественником Кареном Хачановым.

«Мы давно знаем друг друга. Мы одного возраста. Начну с молодёжных турниров, где мы играли вместе. Помню, что до попадания в возрастную группу до 14 лет он не был одним из лучших в России. Я тоже не был. Может, находился чуть выше него в рейтинге. Затем он быстро поднялся, получал уайлд-карды, победил нескольких топов, когда ему было 15 или 16. Так что он здорово прогрессировал. Мы вместе прогрессировали в ATP-туре. Мы уже многого достигли. Это здорово. Мы и сейчас порой проводим время вместе. Мы большие друзья и очень уважаем друг друга. Он здорово начал сезон в Австралии, выйдя в полуфинал турнира «Большого шлема». Его второй полуфинал «Шлема» подряд. Потом он сыграл не так много матчей. Не знаю, может, его что-то беспокоило. Но тут он вернулся в лучшую форму», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В полуфинале он обыграл именно Хачанова.