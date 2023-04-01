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Алькарас: после перерыва в матче с Синнером всё пошло наперекосяк. Я сбился с ритма

Алькарас: после перерыва в матче с Синнером всё пошло наперекосяк. Я сбился с ритма
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) рассказал о проблемах, возникших во время матча 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с итальянским спортсменом Янником Синнером.

«Я сходил в туалет минут на пять, и всё пошло наперекосяк. Я сбился с ритма. Да, у меня бывают судороги, и в этот момент они начались. Во время действительно тяжёлого матча сложно останавливаться даже на пять минут. Да, знаю, что перерыв взял именно я, и он не сыграл мне на руку. Этот матч был действительно тяжёлым с точки зрения физики. В третьем сете у меня были некоторые проблемы. Начались судороги, стало совсем непросто», — приводит слова Алькараса ASAP Sports.

Напомним, Синнер обыграл Алькараса со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. В финале турнира итальянец встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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