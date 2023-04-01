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Борис Беккер высоко оценил противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса в Майами

Борис Беккер высоко оценил противостояние Янника Синнера и Карлоса Алькараса в Майами
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на результат матча Янника Синнера с Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Лучшее новое противостояние игроков в теннисе», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, 11-я ракетка мира итальянский теннисист Синнер со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 обыграл чемпиона US Open – 2022, первую ракетку мира испанца Алькараса в полуфинале Майами (США). За престижный титул 21-летний Синнер сразится с чемпионом US Open — 2021, бывшей первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Отметим, что в 2021 году Синнер уже доходил до финала Майами, где уступил поляку Хуберту Хуркачу.

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