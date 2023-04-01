Вероника Кудерметова опубликовала фото в купальнике с пляжа в Бока-Ратон

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с курорта Бока-Ратон (побережье штата Флорида, США).
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Ранее Кудерметова провалила выступление на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Вероника в стартовом для себя матче уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 2:6.
Престижный титул в Майами разыграют чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана и двукратная победительница Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова. Матч пройдёт сегодня, 1 апреля, начало — не ранее 22:00 мск.
25-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.
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