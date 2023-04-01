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«У меня не осталось сил бороться». Свитолина — о том, что россиян допускают до турниров

«У меня не осталось сил бороться». Свитолина — о том, что россиян допускают до турниров
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в очередной раз критически высказалась о том, что российские теннисисты имеют право играть на международных турнирах.

«Самый распространённый их аргумент заключается в том, что спорт не связан с политикой. Они говорят, что спортсмены не имеют никакого отношения к политике.

У меня было уже столько встреч с разными чиновниками из Международного олимпийского комитета и теннисных организаций, что, честно говоря, не осталось моральных сил бороться с ними. Они просто не хотят открыть глаза и смотреть правде в лицо», — приводит слова Свитолиной Kyivpost.

Отметим, что ранее Уимблдон, наложивший бан на выступление россиян в 2022 году, объявил, что допустит их до грядущих соревнований.

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