Новак Джокович уже тренируется на кортах «Мастерса» в Монте-Карло. Фото

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях фото с командой с тренировки на грунтовом покрытии в Монте-Карло (Монако). Там с 9 по 16 апреля пройдёт турнир серии «Мастерс».
Фото: из личного архива Новака Джоковича
Джокович пропустил крупные турниры серии Sunshine Double — «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами — из-за проблем со въездом в страну. Американское правительство пока не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам, однако серб сможет приехать на US Open, к тому времени правила въезда скорректируют.
В последний раз Джокович выходил на корт на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), он дошёл до полуфинала, где со счётом 4:6, 4:6 уступил россиянину Даниилу Медведеву.
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