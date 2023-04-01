Веснина: Хачанов в матче с Медведевым сделал всё возможное. Но сейчас этого недостаточно

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе россиянина Даниила Медведева над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Очень хороший матч был. Была равная борьба. Карен играл здорово, как и Даня. Однако Даниил сейчас находится в такой форме, что его очень сложно остановить.

Матч был противостоянием детства — игра между ребятами, которые знают друг друга с самого раннего возраста. Пока Даня играет лучше. Он находится в феноменальной форме. Карен сделал всё возможное, но сейчас этого недостаточно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.