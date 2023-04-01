Веснина: Хачанов в матче с Медведевым сделал всё возможное. Но сейчас этого недостаточно
Поделиться
Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе россиянина Даниила Медведева над соотечественником Кареном Хачановым в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Очень хороший матч был. Была равная борьба. Карен играл здорово, как и Даня. Однако Даниил сейчас находится в такой форме, что его очень сложно остановить.
Матч был противостоянием детства — игра между ребятами, которые знают друг друга с самого раннего возраста. Пока Даня играет лучше. Он находится в феноменальной форме. Карен сделал всё возможное, но сейчас этого недостаточно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
15:41
-
14:59
-
14:47
-
14:32
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:38
-
10:29
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
06:26
-
06:00
-
05:29
-
05:16
-
00:48
-
00:35
- 31 марта 2023
-
23:16
-
22:56
-
22:49
-
22:41
Партнерский контент