Анастасия Потапова: уважаю Джессику Пегулу. Мне всегда нравилось наблюдать за её матчами

26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о противостоянии с американкой Джессикой Пегулой на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, а также отметила, что любит наблюдать за игрой американки.
«Не сказала бы, что произошли какие-то сильные изменения после травмы (в Лионе и победном турнире в Линце Потапова играла с травмой голеностопа. — Прим. «Чемпионата») и Индиан-Уэллса. Но одним из главных факторов подъёма стало то, что я начала играть более стабильно. И, конечно же, та уверенность, что я приобрела на неделе в Линце и Индиан-Уэллсе, сказалась тоже.
Да, к сожалению, и в Индиан-Уэллсе, и Майами меня остановила Джессика Пегула. Но я её уважаю. Даже мне как зрителю со стороны всегда нравилось наблюдать за её матчами, как она выступает. Наверное, она не так просто находится в топ-3. Даже имея два матчбола, она не бросила играть и постаралась как-то изменить ход событий. Обидно? Да. Но та игра, что я показывала с ней во время этой связки, обрадовала меня, придаёт сил, чтобы двигаться дальше», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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