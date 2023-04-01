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«Безумно приятно слышать такое». Потапова — о словах Пегулы о том, что она топ-игрок

«Безумно приятно слышать такое». Потапова — о словах Пегулы о том, что она топ-игрок
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26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на слова американской спортсменки Джессики Пегулы, которая ранее назвала её топ-теннисисткой.

«Да, безумно приятно было слышать такое от Джессики. Матчи показали, что я могу соревноваться с игроками, кто стоит выше меня и кто стоит в топ-10. Конечно, это то, ради чего я работала. Но сейчас я сфокусирована, чтобы продолжать работать в том же духе, чтобы уже не только соревноваться с ними, а действительно быть одной из них», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, на турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами в этом году Потапова проиграла именно Пегуле. Накануне Пегула проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в полуфинале турнира в Майами.

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