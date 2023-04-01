Директор Уимблдона рассказала о декларации о нейтралитете для россиян и белорусов

Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон объяснила причины появления декларации о нейтралитете, которую должны будут подписать российские и белорусские теннисисты, чтобы получить допуск на турнир.
«Смогут ли правительства России и Беларуси извлечь выгоду в случае успеха их спортсменов на турнире? Российские и белорусские спортсмены, которые будут выступать в этом году, подпишут декларацию о нейтралитете, которая требует от них не выражать поддержку конфликта и политического режима, не получать финансовую поддержку со стороны режима или компаний, тесно связанных с ним, и соревноваться как нейтральные лица без флага и других национальных символов», — приводит слова Болтон BBC.
Напомним, ранее Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон-2023 в нейтральном статусе.
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