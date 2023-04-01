Чесноков: в 2019 году Медведев сыграл в шести финалах подряд. Сейчас — всего лишь пять
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил выступления российского теннисиста Даниила Медведева в текущем сезоне.
«Откройте 2019 год, посмотрите турниры Медведева с Вашингтона. Даниил сыграл тогда в шести финалах подряд. Медведев уже показал удивление в 2019 году. Сейчас — всего лишь пять финалов подряд. Конечно, ничего удивительного нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Даниил Медведев, занимающий пятое место в мировом рейтинге АТР, вышел в свой пятый финал подряд на турнире категории «Мастерс», проходящем в Майами. 2 апреля россиянин поспорит за титул с итальянцем Янником Синнером (11-е место в рейтинге).
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