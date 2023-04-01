Чесноков: в 2019 году Медведев сыграл в шести финалах подряд. Сейчас — всего лишь пять

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил выступления российского теннисиста Даниила Медведева в текущем сезоне.

«Откройте 2019 год, посмотрите турниры Медведева с Вашингтона. Даниил сыграл тогда в шести финалах подряд. Медведев уже показал удивление в 2019 году. Сейчас — всего лишь пять финалов подряд. Конечно, ничего удивительного нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Даниил Медведев, занимающий пятое место в мировом рейтинге АТР, вышел в свой пятый финал подряд на турнире категории «Мастерс», проходящем в Майами. 2 апреля россиянин поспорит за титул с итальянцем Янником Синнером (11-е место в рейтинге).