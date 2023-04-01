Медведев: я не ищу славы. Если ко мне приковано внимание, значит, я играю в хороший теннис

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что внимание и слава не являются вещами, к которым он стремится.
«Мне это нравится, но я не особо ищу это. По крайней мере, я так думаю. Я не знаю, может быть кто-то считает иначе, но я не ищу славы или большого внимания. Так что, если ко мне приковано внимание, это просто означает, что я показываю хороший теннис, потому что я не ищу внимания другими способами.
Я счастлив играть в хороший теннис, чтобы завоёвывать поклонников по всему миру. Чувствую, что поддержка в этом году на всех турнирах, в которых я принимал участие, была потрясающей, я встретил много людей, которые заряжают меня энергией и отличным настроением, и я счастлив играть в теннис», — приводит слова Медведева Sportskeeda.
Завтра, 2 апреля, Даниил Медведев встретится с Янником Синнером (Италия) в финале турнира категории «Мастерс» в Майами (США).
- 1 апреля 2023
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