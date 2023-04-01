Чесноков: Рыбакина находится в отличной форме. Она будет фаворитом в матче с Квитовой

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков назвал теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину фаворитом финального матча турнира WTA-1000 в Майами (США). Соперницей Рыбакиной станет чешская спортсменка Петра Квитова.
«Рыбакина сейчас находится в фантастической форме. Думаю, она будет фаворитом в матче с Квитовой. Не думаю, что стиль Квитовой доставит Рыбакиной много проблем, мне кажется, такие игроки удобны для Лены. Однако в женском теннисе может быть всё что угодно, вдруг Лена встанет не с той ноги, но по идее она играет посильнее», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Финал женского турнира в Майами пройдёт сегодня, 1 апреля, и начнётся не ранее 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 1 апреля 2023
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