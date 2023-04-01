Организаторы Уимблдона предложили Роджеру Федереру уайлд-кард для участия в турнире

Организаторы Уимблдона предложили 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру уайлд-кард, чтобы он сыграл свой последний турнир именно на английских кортах.

«Уимблдон — дом для величайшего теннисиста в истории, и господину Роджеру Федереру всегда будет гарантировано получение уайлд-кард, если он захочет сыграть. Мы уже направили наше предложение господину Федереру», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Ассоциации лаун-тенниса (LTA) в социальной сети.

41-летний Федерер объявил об уходе из тенниса в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем.