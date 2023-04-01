Возняцки: я стала комментатором. До сих пор это был отличный опыт

Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями о жизни после завершения карьеры.

«После официального ухода из профессионального тенниса, в котором я находилась почти два десятилетия, я перешла к карьере комментатора и ведущего трансляций матчей таких турниров «Большого шлема», как «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и местных событий здесь, в Майами.

До сих пор жизнь без тенниса была отличным опытом, который дал мне сохранить мою страсть к спорту и позволил мне проводить больше времени с моей семьёй», — приводит слова Возняцки Tennis World USA.

Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018). Спортсменка завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.