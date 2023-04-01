Возняцки: я стала комментатором. До сих пор это был отличный опыт

Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями о жизни после завершения карьеры.
«После официального ухода из профессионального тенниса, в котором я находилась почти два десятилетия, я перешла к карьере комментатора и ведущего трансляций матчей таких турниров «Большого шлема», как «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США и местных событий здесь, в Майами.
До сих пор жизнь без тенниса была отличным опытом, который дал мне сохранить мою страсть к спорту и позволил мне проводить больше времени с моей семьёй», — приводит слова Возняцки Tennis World USA.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018). Спортсменка завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
- 1 апреля 2023
-
21:52
-
21:22
-
20:51
-
20:34
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
16:53
-
16:23
-
16:10
-
15:41
-
14:59
-
14:47
-
14:32
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:38
-
10:29
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:36
-
09:33