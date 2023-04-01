Стало известно, во сколько начнётся матч Медведева с Синнером в финале Майами

Организаторы турнира серии «Мастерс» в Майами (США) сообщили время начала финального матча.

В финале турнира встретятся чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев и итальянский теннисист Янник Синнер. Матч за титул начнётся на центральном корте в 20:00 мск.

Ранее в полуфинале турнира в Майами Медведев (4) в трёх сетах переиграл соотечественника Карена Хачанова (14) со счётом 7:6, 3:6, 6:3, а Синнер (10) также в трёх сетах оказался сильнее первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (1) со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.