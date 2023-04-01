Монфис опроверг слухи о завершении карьеры и планирует сыграть на турнире в Монте-Карло

36-летний французский теннисист Гаэль Монфис (280-я ракетка мира) опроверг слухи о завершении карьеры и заявил, что планирует сыграть на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который стартует 9 апреля.
«Я возвращаюсь или собираюсь уйти из тенниса? Непонятно, если верить тому, что СМИ писали обо мне в последние недели.
Давайте проясним ситуацию: да, я проиграл свои первые два матча в США. Да, я тогда повредил запястье, и мне пришлось досрочно завершить матч в Майами. Да, это разочаровывает, но это не «катастрофа» и не «конец», как писали некоторые СМИ.
Нет, это не серьёзная травма: это воспаление, связанное с нервно-мышечной проблемой. Инфильтрация, ультразвук и TECAR-терапия должны исправить это. И, если повезёт, через две недели я буду на корте в Монте-Карло», — написал Монфис на своём сайте.
- 1 апреля 2023
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