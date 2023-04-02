Видеообзор победы Петры Квитовой над Еленой Рыбакиной в финале турнира в Майами

Сегодня, 1 апреля, проходил финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором двукратная чемпионка Уимблдона и 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова переиграла чемпионку Уимблдона-2022, седьмую ракетку мира теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину.

Матч продолжался один час и 42 минуты и завершился победой чешской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2.

Предлагаем вам посмотреть видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA.

Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходил с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.