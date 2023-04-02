Кудерметова и Грачёва узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне

По итогам жеребьёвки стали известны соперницы российских теннисисток на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования пройдут с 3 по 9 апреля.

Первый номер посева получила третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула. Она начнёт турнир со второго круга, где встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и Анной Бондарь из Венгрии.

Россиянка Евгения Родина в матче первого круга встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес. Анна Калинская начнёт турнир матчем с 11-й сеяной украинкой Ангелиной Калининой. Диана Шнайдер встретится с Алисией Паркс из США. Победительница этого матча во втором круге сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, посеянной под пятым номером.

Также со второго круга начнут соревнования россиянки Дарья Касаткина (3) и Екатерина Александрова (7). Варвара Грачёва начнёт турнир матчем с одной из победительниц квалификации.