Кудерметова и Грачёва узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне

По итогам жеребьёвки стали известны соперницы российских теннисисток на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Соревнования пройдут с 3 по 9 апреля.
Первый номер посева получила третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула. Она начнёт турнир со второго круга, где встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и Анной Бондарь из Венгрии.
Россиянка Евгения Родина в матче первого круга встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес. Анна Калинская начнёт турнир матчем с 11-й сеяной украинкой Ангелиной Калининой. Диана Шнайдер встретится с Алисией Паркс из США. Победительница этого матча во втором круге сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, посеянной под пятым номером.
Также со второго круга начнут соревнования россиянки Дарья Касаткина (3) и Екатерина Александрова (7). Варвара Грачёва начнёт турнир матчем с одной из победительниц квалификации.
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