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Петра Квитова повторила достижение Серены Уильямс на турнире в Майами

Петра Квитова повторила достижение Серены Уильямс на турнире в Майами
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12-я ракетка мира чешка Петра Квитова стала второй теннисисткой, которой удалось выиграть турнир в Майами в возрасте 33+ лет, сообщается в «твиттере» OptaAce.

Первой теннисисткой, которой это удалось, стала американка Серена Уильямс. Она сделала это в 2015 году.
Напомним, в финальном матче турнира в Майами Квитова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Напомним, общий призовой фонд женского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. За победу в финале чешка получит $ 1,2 млн в качестве призовых и 1000 рейтинговых очков. Рыбакина, в свою очередь, получит $ 662 тыс. призовых и 650 рейтинговых очков.

В финале мужского одиночного разряда россиянин Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится 2 апреля. Ориентировочное время начала матча – 20:00 мск.

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