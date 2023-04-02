Рыбакина уступила титул Квитовой, «Барселона» отрывается от «Реала». Главное к утру

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла чешке Петре Квитовой в финале турнира WTA-1000 в Майами (США), «Барселона» разгромила «Эльче» со счётом 4:0 и оторвалась от «Реала» на 15 очков, российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв набрали по два очка и помогли команде из Флориды обеспечить выход в плей-офф НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Квитова в двух сетах обыграла Рыбакину в финале турнира в Майами.
2. «Барселона» разгромила «Эльче» и увеличила отрыв от «Реала» до 15 очков.
3. Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс», у Василевского 38 сейвов.
4. «Бавария» обыграла «Боруссию» Д в дебютном матче Томаса Тухеля.
5. Энтони Джошуа победил единогласным решением судей Джермейна Франклина.
6. «Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ.
7. Энтони Петтис победил Роя Джонса-младшего.
8. Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина по голам в одной регулярке НХЛ в XXI веке.
9. В руководстве «Реала» разделились мнения по кандидатуре следующего главного тренера клуба.
10. Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Питтсбург», у Орлова голевая передача.
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