Рыбакина уступила титул Квитовой, «Барселона» отрывается от «Реала». Главное к утру

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла чешке Петре Квитовой в финале турнира WTA-1000 в Майами (США), «Барселона» разгромила «Эльче» со счётом 4:0 и оторвалась от «Реала» на 15 очков, российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв набрали по два очка и помогли команде из Флориды обеспечить выход в плей-офф НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Квитова в двух сетах обыграла Рыбакину в финале турнира в Майами.

2. «Барселона» разгромила «Эльче» и увеличила отрыв от «Реала» до 15 очков.

3. Голы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс», у Василевского 38 сейвов.

4. «Бавария» обыграла «Боруссию» Д в дебютном матче Томаса Тухеля.

5. Энтони Джошуа победил единогласным решением судей Джермейна Франклина.

6. «Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ.

7. Энтони Петтис победил Роя Джонса-младшего.

8. Макдэвид приблизился к рекорду Овечкина по голам в одной регулярке НХЛ в XXI веке.

9. В руководстве «Реала» разделились мнения по кандидатуре следующего главного тренера клуба.

10. Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Питтсбург», у Орлова голевая передача.