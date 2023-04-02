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Рыбакина ответила на провокационный вопрос журналиста об использовании капельницы в Майами

Рыбакина ответила на провокационный вопрос журналиста об использовании капельницы в Майами
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, пришлось ли ей использовать капельницу на турнире в Майами (США), чтобы справляться с усталостью. Ранее Рыбакина выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Антидопинг, ребята. Успокойтесь (улыбается). Конечно, я чувствовала усталость – ещё с Индиан-Уэллса. Но я старалась полностью выложиться в финале. Оставила все силы», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после поражения в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Напомним, финал турнира в Майами со счётом 7:6 (16:14), 6:2 выиграла двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира чешка Петра Квитова. Её встреча с Рыбакиной продлилась 1 час и 42 минуты.

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