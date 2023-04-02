Даниил Медведев — Янник Синнер: во сколько начнётся финал турнира в Майами, где смотреть

Сегодня, 2 апреля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 11-й ракеткой мира, 21-летним итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Поединок пройдёт на Центральном корте и начнётся в 20:00 мск.

Прямая трансляция матча будет доступна на Tennis TV. В свою очередь, «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале «Мастерса» в Майами.

По личным встречам теннисистов Медведев уверенно ведёт со счётом 5-0. Первый матч между ними был в 1/8 финала турнира в Марселе в 2020-м (1:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева), а последний поединок состоялся в феврале этого года в финале Роттердама — 5:7, 6:2, 6:2.