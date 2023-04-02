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Андрей Чесноков оценил шансы Медведева обыграть Синнера в финале турнира в Майами

Андрей Чесноков оценил шансы Медведева обыграть Синнера в финале турнира в Майами
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы на победу россиянина Даниила Медведева в борьбе с итальянцем Янником Синнером в финале «Мастерса» в Майами (США).

«Медведев показал себя с очень хорошей стороны в игре с Хачановым. Мне кажется, он вошёл в игру после этого матча. В финале у Дани больше шансов на победу. Но Синнер мне очень нравится. Последние две недели Янник играет очень здорово.

Медведев не будет допускать большого количества ошибок. Он прошёл хорошую психологическую подготовку и беготню против Хачанова, который его давил. У него была хорошая закалка перед этим финалом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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