Дмитриева — о финале турнира в Майами: Синнер более удобен для Медведева, чем Алькарас

Советская теннисистка, российский комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финального матча турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором российский теннисист Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.
«Синнер более удобен для Медведева, чем Алькарас. Янник предпочитает классическую игру, хоть и в очень быстром темпе с глубокими ударами. Такой стиль понятен и хорошо знаком Медведеву.
Синнер очень быстр, великолепно играет на задней линии и сочетает это с неожиданными выходами вперёд. У него есть всё, чтобы в ближайшем будущем стать одним из лучших в мире.
Очень многое зависит от того, в каком состоянии будет Медведев. Если Даня будет на своём пике, то игра будет интересной. Однако не берусь сказать, кто выиграет в этом матче», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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