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Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 2 апреля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 11-й ракеткой мира 21-летним итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале «Мастерса» в Майами.

Майами (м). Финал
02 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По личным встречам теннисистов Медведев уверенно ведёт со счётом 5-0. Первый матч между ними был в 1/8 финала турнира в Марселе в 2020-м (1:6, 6:1, 6:2 в пользу Медведева), а последний поединок состоялся в феврале этого года в финале Роттердама — 5:7, 6:2, 6:2.

Победитель турнира в Майами получит 1000 рейтинговых очков и $ 1 262 220 призовыми.

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