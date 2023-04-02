26-летний россиянин Иван Гахов впервые в карьере выиграл челленджер

241-я ракетка мира 26-летний российский теннисист Иван Гахов впервые в карьере завоевал титул на турнире серии «челленджер».

Это произошло на соревнованиях в Жироне (Испания). В решающем матче Гахов встречался с 222-й ракеткой мира португальцем Гастау Элиашем. Элиаш выиграл первый сет со счётом 7:5, вторая партия осталась за россиянином (6:4). На третий, решающий сет Гастау не вышел, он снялся с матча.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты. Гахов четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Элиаша один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Отметим, что благодаря этому результату Гахов впервые в карьере войдёт в топ-200 рейтинга ATP.