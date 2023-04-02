Селиваненко: стиль игры Медведева и Синнера привлекает внимание своей изысканностью
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Данила Медведева и спортсмена из Италии Янника Синнера в финале турнира «Мастерс» в Майами.
«Даниил и Янник демонстрируют яркую комбинационную игру, пройдя в полуфинальных матчах своих принципиальных соперников. Стиль игры Даниила и Янника привлекает внимание своей изысканностью, их поединки всегда интересны со всех точек зрения», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня российский теннисист Даниил Медведев сразится с 11-й ракеткой мира 21-летним итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Матч начнётся в 20:00 мск на Центральном корте.
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