Медведев взял первый сет у Синнера в финале Miami Open

В эти минуты в Майами (США) проходит финальный матч турнира серии «Мастерс», в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Позади первый сет, который остался за Медведевым (7:5).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Даниил Медведев — Янник Синнер.

По личным встречам счёт 5:0 в пользу Медведева. Первый раз спортсмены играли друг против друга в Марселе (Франция) в 2020 году, тогда в трёх сетах сильнее оказался россиянин (1:6, 6:1, 6:2). В 2021 году в этом же турнире Даниил победил Янника со счётом 6:2, 6:4. В ноябре 2021 года в итальянском Турине было сыграно два тай-брейка и Медведев одержал победу в трёх сетах (6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)). Следующая встреча состоялась в четвертьфинальном раунде турнира в Вене (Австрия) в 2022 году и закончилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Медведев и Синнер играли вместе в финале в Роттердаме (Нидерланды), матч завершился в трёх сетах (5:7, 6:2, 6:2) в пользу Даниила.