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Медведев выиграл 19-й турнир в карьере

Медведев выиграл 19-й турнир в карьере
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом, Медведев выиграл свой 19-й турнир ATP в карьере.

На пути к титулу, помимо Синнера, российский теннисист одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Предыдущим победителем соревнований был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире уступил в полуфинале Яннику Синнеру.

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