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Медведев в двух сетах обыграл Синнера и впервые в карьере выиграл Miami Open

Медведев в двух сетах обыграл Синнера и впервые в карьере выиграл Miami Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами. Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Медведев сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник шесть раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из шести.

На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Предыдущим чемпионом соревнований был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

Майами (м). Финал
02 апреля 2023, воскресенье. 20:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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