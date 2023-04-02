Медведев выиграл пятый «Мастерс» в карьере

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом, российский теннисист выиграл пятый турнир серии «Мастерс» в карьере.

На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Предыдущим чемпионом соревнований был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.