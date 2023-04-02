Из 19 титулов в карьере Медведева 18 было добыто на харде

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Этот титул стал 19-м в карьере российского теннисиста. Примечательно, что 18 из них Медведев добыл на хардовых турнирах, и лишь один — на травяном. Это случилось в 2021 году на турнире ATP-250 в испанской Мальорке.

На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Предыдущим чемпионом соревнований был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.