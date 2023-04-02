За два «Мастерса» в марте Медведев заработал 1600 очков в рейтинг и почти $ 2 млн призовых

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.
Таким образом, за два мартовских «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и Майами россиянин заработал в общей сложности 1600 рейтинговых очков и $ 1 924 580 призовых. Из них $ 1 262 220 — за титул в Майами и $ 662 360 — за финал в Индиан-Уэллсе.
На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).
Предыдущим чемпионом соревнований в Майами был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.
- 2 апреля 2023
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