Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев догнал Зверева по количеству побед на турнирах «Мастерс»

Медведев догнал Зверева по количеству побед на турнирах «Мастерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, одержавший победу в турнире «Мастерс» в Майами, догнал немецкого спортсмена Александра Зверева по количеству побед на турнирах «Мастерс» среди действующих теннисистов, теперь у обоих спортсменов по пять титулов.

Теперь Даниил Медведев и Александр Зверев делят четвёртую строчку, впереди серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей, позади — Карлос Алькарас (Испания), Стефанос Циципас (Греция), а также 14 игроков с одной победой, среди которых россиянин Карен Хачанов.

Лидеры среди действующих спортсменов по количеству побед в турнирах «Мастерс»:

1. Новак Джокович (Сербия) — 38 побед.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 36.

3. Энди Маррей (Шотландия) — 14.

4–5. Александр Зверев (Германия) — 5.

4–5. Даниил Медведев — 5.

6. Карлос Алькарас (Испания) — 3.

7. Стефанос Циципас (Греция) — 2.

Даниил Медведев (пятая ракетка мира) обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Материалы по теме
Медведев впервые покорил «Мастерс» в Майами! Это уже четвёртый титул Даниила в сезоне
Медведев впервые покорил «Мастерс» в Майами! Это уже четвёртый титул Даниила в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023