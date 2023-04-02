Медведев догнал Зверева по количеству побед на турнирах «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев, одержавший победу в турнире «Мастерс» в Майами, догнал немецкого спортсмена Александра Зверева по количеству побед на турнирах «Мастерс» среди действующих теннисистов, теперь у обоих спортсменов по пять титулов.

Теперь Даниил Медведев и Александр Зверев делят четвёртую строчку, впереди серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей, позади — Карлос Алькарас (Испания), Стефанос Циципас (Греция), а также 14 игроков с одной победой, среди которых россиянин Карен Хачанов.

Лидеры среди действующих спортсменов по количеству побед в турнирах «Мастерс»:

1. Новак Джокович (Сербия) — 38 побед.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 36.

3. Энди Маррей (Шотландия) — 14.

4–5. Александр Зверев (Германия) — 5.

4–5. Даниил Медведев — 5.

6. Карлос Алькарас (Испания) — 3.

7. Стефанос Циципас (Греция) — 2.

Даниил Медведев (пятая ракетка мира) обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.