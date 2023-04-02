Медведев догнал Зверева по количеству побед на турнирах «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев, одержавший победу в турнире «Мастерс» в Майами, догнал немецкого спортсмена Александра Зверева по количеству побед на турнирах «Мастерс» среди действующих теннисистов, теперь у обоих спортсменов по пять титулов.
Теперь Даниил Медведев и Александр Зверев делят четвёртую строчку, впереди серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей, позади — Карлос Алькарас (Испания), Стефанос Циципас (Греция), а также 14 игроков с одной победой, среди которых россиянин Карен Хачанов.
Лидеры среди действующих спортсменов по количеству побед в турнирах «Мастерс»:
1. Новак Джокович (Сербия) — 38 побед.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 36.
3. Энди Маррей (Шотландия) — 14.
4–5. Александр Зверев (Германия) — 5.
4–5. Даниил Медведев — 5.
6. Карлос Алькарас (Испания) — 3.
7. Стефанос Циципас (Греция) — 2.
Даниил Медведев (пятая ракетка мира) обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.
- 2 апреля 2023
-
23:21
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:32
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:14
-
18:58
-
18:02
-
17:00
-
16:21
-
16:20
-
15:45
-
14:45
-
13:50
-
13:41
-
13:28
-
13:03
-
12:38
-
12:21
-
11:54
-
11:16
-
10:16
-
09:47
-
09:30
-
04:53
-
03:43