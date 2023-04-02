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Медведев стал вторым россиянином после Давыденко, бравшим титул Miami Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом, Медведев стал вторым в истории россиянином, которому покорялся титул Miami Open. Первым был Николай Давыденко, который в финале в 2008 году разгромил легендарного Рафаэля Надаля.

На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).

Предыдущим чемпионом соревнований в Майами был первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который на этом турнире проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.