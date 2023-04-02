Медведев — Синнеру: мне немного повезло, я уже был в кровати, когда ты бегал с Алькарасом
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы над итальянцем Янником Синнером (7:5, 6:3) в финале турнира категории ATP-1000 в Майами обратился к своему сопернику.
«Я хочу поздравить Янника. Как мы слышали с трибун, я думаю, каждый получил наслаждение от его полуфинала с Карлосом (Алькарасом. — Прим. «Чемпионата»). Это было потрясающе. Возможно, мне немного повезло, потому что я уже был в кровати, смотря на то, как ты бегал по корту. Непросто восстановиться после такого матча», — сказал Медведев на корте после матча.
На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).
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