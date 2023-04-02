Андрей Чесноков высказался о победе Медведева над Синнером в финале «Мастерса» в Майами

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале Miami Open над итальянцем Янником Синнером.
«Медведев знает, как играть против Синнера. Даня обыграл Янника не только здесь, но и в Роттердаме и на других «Мастерсах». Постоянно его обыгрывает.
У Медведева есть уверенность, когда играет против Синнера. У итальянца есть удары, которые создают большие сложности для многих игроков, но не для Медведева. Даниил всё достаёт — как стенка, возвращает все мячи. И, конечно, Синнера всё это выбивает.
Всё было достаточно комфортно для Даниила. Синнер не выдерживал длинных розыгрышей. Я не знаю, как нужно играть, чтобы обыграть сегодняшнего Медведева», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 апреля 2023
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