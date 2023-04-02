«Посмотрим, на что ты способен на грунте». Синнер — Медведеву
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Итальянский теннисист Янник Синнер после поражения от россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в Майами (5:7, 3:6) поздравил соперника с этим успехом и шутливо напомнил ему о том, что теннисный сезон состоит не только из хардовых турниров.
«Поздравляю, Даниил. Не только с этим турниром, но и с предыдущими пятью… Теперь начинается грунтовый сезон, так что посмотрим, на что ты способен там», — сказал Синнер на корте после матча.
Напомним, 18 из своих 19 титулов Медведев выиграл именно на харде.
На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).
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