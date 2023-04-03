Синнер: сегодня был не мой день, Медведев — один из лучших игроков мира

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева (5:7, 3:6) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами.

«К сожалению, сегодня был не мой день… Я должен отдать должное Даниилу. Он подавал невероятно. Он играл очень смело сегодня. Очевидно, что он один из лучших игроков в мире. Я старался. Сегодня был не мой день. Впереди грунтовый сезон», — приводит слова Синнера Tennis Majors.

Напомним, этот титул стал 19-м в карьере российского теннисиста, 18 из которых он добыл на харде. На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).