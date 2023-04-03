Синнер: сегодня был не мой день, Медведев — один из лучших игроков мира
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева (5:7, 3:6) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами.
«К сожалению, сегодня был не мой день… Я должен отдать должное Даниилу. Он подавал невероятно. Он играл очень смело сегодня. Очевидно, что он один из лучших игроков в мире. Я старался. Сегодня был не мой день. Впереди грунтовый сезон», — приводит слова Синнера Tennis Majors.
Напомним, этот титул стал 19-м в карьере российского теннисиста, 18 из которых он добыл на харде. На пути к финалу Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
00:47
-
00:35
-
00:09
- 2 апреля 2023
-
23:21
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:32
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:14
-
18:58
-
18:02
-
17:00
-
16:21
-
16:20
-
15:45
-
14:45
-
13:50
-
13:41
-
13:28
-
13:03
-
12:38
-
12:21
-
11:54
-
11:16
-
10:16
-
09:47
Партнерский контент