Медведев — лидер по количеству титулов на харде с 2019 года, Рублёв — третий

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом, это уже 19-й титул в карьере российского теннисиста, 18 из которых он завоевал на харде. При этом Медведев является лидером среди всех теннисистов по количеству титулов на хардовом покрытии с 2019 года — 16. Вторым по этому показателю является 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович — 14. Третье место принадлежит ещё одному россиянину, Андрею Рублёву — 10.

На пути к финалу в Майами Медведев одолел таких соперников, как Роберто Карбальес-Баэна (Испания), Алекс Молчан (Словакия, неявка), Кентен Алис (Франция), Кристофер Юбэнкс (США) и Карен Хачанов (Россия).