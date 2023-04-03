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Даниил Медведев ответил, считает ли себя лучшим теннисистом

Даниил Медведев ответил, считает ли себя лучшим теннисистом
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, считает ли себя лучшим теннисистом.

«Чувствую ли я себя лучшим теннисистом? Получилось очень хорошо сыграть последние пять турниров, очень рад этому. В гонке, конечно, с отрывом от Новака. Его не пустили в Америку… Что ж, такова жизнь. Очень рад, что получилось хорошо сыграть эти турниры, удалось набрать столько очков и хорошо начать сезон», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3. Этот титул стал 19-м в карьере российского теннисиста.

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