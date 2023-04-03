Медведев: не слушаю, что говорят другие, потому что сам знаю, где мне нужно улучшить

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами рассказал, как преодолевал неудачный старт сезона.
«Как пережил неудачную предсезонку и старт? Что помогало не упасть духом? Ну, я стараюсь не особо слушать, что говорят другие люди, потому что я сам знаю, где надо улучшить, а где я, возможно, достаточно был хорош. И рад, что работу продолжали делать в прошлом сезоне. Даже если она в прошлом сезоне в каком-то плане не окупилась — дала плоды в этом сезоне», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софьей Колодкиной.
Напомним, на Открытом чемпионате Австралии в январе Медведев вылетел в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде. После этого он выиграл четыре турнира, включая «Мастерс» в Майами.
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