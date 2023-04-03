Даниил Медведев назвал свою главную цель в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о своих целях в карьере.

«Я знаю, что могу хорошо играть. Просто проблема для любого теннисиста: иногда ты играешь хорошо, иногда — хуже. Бывают подъёмы и спады. Когда происходит спад, ты никогда не знаешь, когда будет этот подъём. Соответственно, чем дольше его нет, тем дольше ты его переживаешь, дольше надеешься на этот подъём. Пришёл он сейчас.

Какие цели ещё вообще есть в карьере? О чем мечтаю? Просто стараюсь делать всё на максимум, чтобы не было сожалений, когда закончу карьеру. Это моя главная цель», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софьей Колодкиной.

Напомним, Медведев стал победителем турнира в Майами, обыграв в решающем матче турнира итальянца Янника Синнера.