Медведев опубликовал пост после победы в финале турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост после победы над итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Майами со счётом 7:5, 6:3.
«Hard courts #19 // Хард», — написал Медведев в своей социальной сети, прикрепив фото с трофеем.
Медведев выиграл пятый турнир серии «Мастерс» в карьере. Этот титул стал 19-м в карьере российского теннисиста. Примечательно, что 18 из них Медведев добыл на хардовых турнирах, и лишь один — на травяном.
Отметим, за последние пять турниров Медведев завоевал четыре трофея. Ранее он выиграл три турнира подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае. После этого россиянин добрался до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн.
- 3 апреля 2023
-
03:49
-
03:19
-
01:13
-
00:59
-
00:52
-
00:47
-
00:35
-
00:09
- 2 апреля 2023
-
23:21
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:32
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:48
-
21:14
-
18:58
-
18:02
-
17:00
-
16:21
-
16:20
-
15:45
-
14:45
-
13:50
-
13:41
-
13:28
-
13:03
-
12:38