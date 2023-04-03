Медведев опубликовал пост после победы в финале турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост после победы над итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Майами со счётом 7:5, 6:3.

«Hard courts #19 // Хард», — написал Медведев в своей социальной сети, прикрепив фото с трофеем.

Медведев выиграл пятый турнир серии «Мастерс» в карьере. Этот титул стал 19-м в карьере российского теннисиста. Примечательно, что 18 из них Медведев добыл на хардовых турнирах, и лишь один — на травяном.

Отметим, за последние пять турниров Медведев завоевал четыре трофея. Ранее он выиграл три турнира подряд — в Роттердаме, Дохе и Дубае. После этого россиянин добрался до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн.