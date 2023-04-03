Даниил Медведев возглавил Чемпионскую гонку ATP, Джокович — второй

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев после победы на «Мастерсе» в Майами поднялся на первую строчку. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович опустился на одну позицию и теперь занимает второе место. Третьим идёт испанец Карлос Алькарас. В топ-5 также поднялся дошедший до финала в Майами итальянец Янник Синнер, который теперь занимает 4-е место. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв — на 9-й и 12-й позициях.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате»
Чемпионская гонка ATP. 3 апреля
1 (2). Даниил Медведев (Россия)— 3030.
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2430.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1910.
4 (7). Янник Синнер (Италия) — 1735.
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1480.
6. (8) Тейлор Фритц (США) — 1275.
7 (6). Томми Пол (США) — 1265.
8 (5). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1255.
9 (10). Карен Хачанов (Россия) — 855.
10 (11). Фрэнсис Тиафо (США) — 890.
….
12 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 885.
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